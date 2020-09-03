Кеноша, США, 3 сентября, 2020, 23:45 — ИА Регнум. Встреча кандидата в американские президенты от Демпартии Джо Байдена с семьёй раненого полицейскими чернокожего Джейкоба Блейка состоялась в городе Кеноша (штат Висконсин, США) 3 сентября, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Политик встретился с семьёй Блейка в аэропорту Кеноши. Переговоры не были публичным мероприятием. Также Байден поговорил с Блейком по телефону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Блейком, который пострадал от рук полицейских 23 августа и сейчас не может ходить, вызвала волну протестов в Кеноше, переросших в погромы.

Американский президент Дональд Трамп, баллотирующийся от Республиканской партии, побывал в Кеноше раньше Байдена, но ни с Блейком, ни с его семьёй не встречался.