Анкара, 3 сентября, 2020, 23:40 — ИА Регнум. МИД Турции подтвердил готовность к началу переговоров с Грецией по Восточному Средиземноморью, 3 сентября сообщает агентство Reuters.

Эжен Делакруа. Сцена боя турка и грека. 1856

«Наша страна готова к диалогу без предварительных условий для поиска долговременного и справедливого решения конфликта с Грецией», — сказано в заявлении турецкого МИДа.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что две страны согласились начать «технические переговоры» по деэскалации под эгидой военного блока.

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