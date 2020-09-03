Рим, 3 сентября, 2020, 23:35 — ИА Регнум. Заразившийся коронавирусом бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сообщил, что температура у него прошла и боли он не испытывает.

European People’s Party Сильвио Берлускони

Об этом Берлускони сообщил 3 сентября, обратившись по телефону к участникам партийной манифестации в Генуе.

«Я, как и многие итальянцы, стал жертвой заражения COVID. Серьезность этого заболевания и опасность, которую оно представляет, я никогда не преуменьшал… Со мной это тоже случилось. У меня больше нет температуры, у меня нет болей, и хочу вас успокоить — чувствую я себя достаточно хорошо и продолжаю работать», — сказал Берлускони.

При этом 83-летний политик подчеркнул, что даже в режиме самоизоляции на своей вилле в Аркоре под Миланом, он намерен активно работать над подготовкой к региональным выборам, которые намечены на 20−21 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, о заражении Сильвио Берлускони коронавирусом стало известно 2 сентября со слов его личного врача.