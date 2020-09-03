Вашингтон, 3 сентября, 2020, 23:32 — ИА Регнум. Студия Crytek опубликовала системные требования будущей игры Crysis Remastered. Информация была выложена на странице проекта в магазине Epic Games Store.

Crysis.com Скриншот игры «Crysis Remastered»

Разработчики сообщили, что для игры на минимальных настройках геймерам поднадобится ПК, оборудованный процессором Intel Core i5−3450 или AMD Ryzen 3, 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой GeForce GTX 1050 Ti от Nvidia или Radeon 470 от AMD.

Для комфортной игры нужен будет компьютер с Intel Core i5−7600k или AMD Ryzen 5, 12 гигабайтами «оперативки», видеокартой Nvidia GeForce GTX 1660 Ti или AMD Radeon Vega 56.

Для того, чтобы установить игру, поклонникам серии нужно будет выделить на накопителе 20 гигабайт пространства.

Ранее Crytek заявила, что Crysis Remastered будет поддерживать технологии DLSS (позволяет снизить нагрузку на основной процессор видеокарт Nvidia) и трассировки лучей. Релиз игры запланирован на 18 сентября 2020 года.