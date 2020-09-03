Киев, 3 сентября, 2020, 23:28 — ИА Регнум. Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга с большой вероятностью может продолжить карьеру в Италии.

Футбол и деньги

Согласно информации журналиста Николо Скиры, которую подтверждают многие европейские источники, 20-летний украинец находится в трансферном шорт-листе «Болоньи».

В минувшем сезоне футболист выступал в аренде за «Днепр-1», в 26 матчах чемпионата на его счету 16 (15+1) очков по системе «гол+пас». В составе молодежной сборной Украины стал победителем чемпионата мира U20.