Брюссель, 3 сентября, 2020, 23:25 — ИА Регнум. В ближайшее время Еврокомиссия рассмотрит «совершенно новый пакт» по вопросу о нелегальной миграции, сообщили в пресс-службе комиссара по внутренней политике в четверг, 3 сентября.

Bundeskanzlerin.de Лагерь беженцев

Новый пакт появится «после длительной предварительной подготовки», отметили помощники еврокомиссара.

Документ будет представлен Еврокомиссии, а затем и лидерам стран-членов ЕС, и должен будет стать «новым началом» политики по этому вопросу, то есть заменит собой Дублинское соглашение.