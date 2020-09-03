Шкотовский район, Приморский край, 3 сентября, 2020, 23:24 — ИА Регнум. Житель села Лукьяновка (Шкотовский район, Приморский край) погиб из-за прошедшего в регионе тайфуна «Майсак», сообщили 3 сентября в пресс-службе регионального правительства.

Тайфун

Уточняется, что сельчанин погиб в результате падения дерева на участке. Личность погибшего устанавливается.

Напомним, больше всего от тайфуна, разбушевавшегося в Приморье, пострадали Находка (здесь введён режим ЧС), Шкотовский, Партизанский, Надеждинский и Хасанский районы, а также Артём и Владивосток.

Из-за обрыва проводов без света остаются свыше 42 тысяч человек.