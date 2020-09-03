Лос-Анджелес, США, 3 сентября, 2020, 23:10 — ИА Регнум. В сети появились ранние отзывы критиков на новый игровой фильм Disney «Мулан». Об этом 3 сентября сообщил портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Мулан». Реж. Ники Каро. 2020. США, Канада, Гонконг

Издание обратило внимание: некоторые эксперты пришли к выводу, что было бы лучше, если бы премьера фильма состоялась исключительно в кинотеатрах, а не в цифровом формате в сети. В частности, автор журнала The Hollywood Reporter Инку Канг позволил себе в обзоре язвительную реплику.

Он заявил, что «Мулан» является самым дорогим фильмом среди тех, которые снимали женщины-режиссёры, и его огромный бюджет виден во всём. Как отметил критик, в кинотеатрах «эпическое величие картины» могло бы отвлечь читателя от проблем с сюжетом, «анемичных образов» и «чахлых исполнений».

Молли Фриман из Screen Rant написала, что несмотря на магию Disney и великолепные визуальные эффекты «Мулан» в конечном итоге является лишь обычным боевиком.

Пит Хэммонд из Deadline заявил, что не увидеть эту картину в кинотеатрах, по крайней мере для жителей США — «это позор».

Напомним, главную роль в картине исполнила актриса Лю Ифей. В качестве режиссёра выступила Ники Каро («Оседлавшая кита», «Жена смотрителя зоопарка», «Северная страна»).