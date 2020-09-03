Барселона, Испания, 3 сентября, 2020, 23:07 — ИА Регнум. Нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн поделился мнением касательно вероятного ухода Лионеля Месси из клуба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

«Мы стараемся узнать новости, но то, что происходит, остается между Месси и клубом. Мы лишь надеемся, что он останется. Мы слышим всякую информацию, но самим нам мало что известно сверх этого», — приводит слова футболиста L'Equipe.

В начале текущей недели стало известно, что Месси принял решение покинуть «Барселону». Главным претендентом на игрока является «Манчестер Сити».