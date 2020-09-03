Венеция, Италия, 3 сентября, 2020, 23:04 — ИА Регнум. В центре внимания зрителей Венецианского кинофестиваля в четверг, 3 сентября, были работы Педро Альмадовара и Оливера Стоуна.

Kremlin.ru Оливер Стоун

Главную роль в представленной вне конкурса работе испанского режиссера по пьесе Жана Кокто «Человеческий голос» сыграла Тильда Суинтон.

Оливер Стоун, в свою очередь, представил свою автобиографическую книгу «В поисках света» и ответил на вопросы модераторов фестиваля.