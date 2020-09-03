Ростов-на-Дону, 4 сентября, 2020, 00:17 — ИА Регнум. В Ростовской области масочный режим, введённый в мае 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сохранится надолго. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора, оснований для отмены данного санитарного требования в Ростовской области нет. В ближайшее время масочный режим на Дону будет сохранён.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области обязательный масочный режим установлен с 1 мая 2020 года. Жителям Дона необходимо использовать индивидуальные средства защиты на рабочих местах, при посещении общественных мест и в транспорте.