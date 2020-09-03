Архангельск, 3 сентября, 2020, 22:52 — ИА Регнум. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что оптимизация в здравоохранении не учла особенности территорий и не везде сыграла в плюс.

В больнице

«Возможно, экономический эффект от оптимизации есть, и, по нормам минздрава, мы даже чего-то достигли, но если в деревнях и сёлах считают, что ситуация катастрофическая, значит, что-то делается не так, значит, нужно менять подходы в управлении здравоохранением», — заявил Цыбульский на обсуждении региональной программы развития.

Он отметил, что отсутствие медицинских кадров — одна из причин потери сельского населения.

«Если на территории нет возможности вызвать к ребенку врача, который приехал бы в течение получаса, то 80% людей с такой территории уедут. И с этой проблемой нужно работать», — подчеркнул Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, в системе здравоохранения Архангельской области вакантными остаются более тысячи мест — региону нужны более 800 врачей и почти полтысячи медработников.