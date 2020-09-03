Ростов-на-Дону, 4 сентября, 2020, 00:07 — ИА Регнум. В Ростовской области в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса возможно частичное возвращение режима самоизоляции. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

По словам руководителя управления Роспотребнадзора, в настоящее время оснований для введения режима самоизоляции нет. Однако ухудшение эпидемиологической ситуации в отдельных муниципальных образованиях «может дать повод его организовать».

ИА REGNUM ранее сообщало, что летом 2020 года главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв и министр здравоохранения региона Татьяна Быковскаяне исключали возможности возвращения к режиму самоизоляции из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.