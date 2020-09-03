Элиста, 4 сентября, 2020, 00:02 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия запретили работу объектов общественного питания в ночные часы и разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Об этом говорится в указе за подписью главы республики Бату Хасикова.

Alexxx1979 Калмыкия

В частности, запрет на работу ресторанов и кафе «за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов» будет действовать в период с 23:00 до 10:00 следующего дня. Согласно документу, теперь разрешены «прогулки на улице, занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе и посещение религиозных объектов».

При этом необходимо строго соблюдать санитарные требования, среди которых — соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Калмыкии в связи со сложной эпидемиологической обстановкой было принято решение продлить текущий этап ограничительных мер до 6 сентября.