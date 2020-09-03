Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2020, 22:35 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США в ходе торговой сессии 3 сентября продолжают опускаться всё глубже в «красную зону».

Цитата из х∕ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия, Франция Паника на бирже

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 1005,39 пункта (3,45%), до 28 095,11 пункта, индекс S&P 500 упал на 143,15 пункта (4,00%), до 3437,69 пункта, индекс Nasdaq упал на 665,05 пункта (5,52%), до 11 391,40 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 2 сентября основные индексы Уолл-стрит находились на исторических максимумах, которые S&P и Nasdaq несколько раз обновили за последнюю неделю.

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