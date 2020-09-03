Милан, Италия, 3 сентября, 2020, 22:32 — ИА Регнум. На следующей неделе, 7−13 сентября, на севере Италии ожидаются грозы, ливни и заметное похолодание, сообщили метеорологи в четверг, 3 сентября.

chiz50 Ливень

Самые интенсивные ливни со шквалистым ветром и грозами (не исключается и град) ожидаются в Ломбардии (Милан), Эмилии-Романье (Болонья) и Лигурии (Генуя).

Фактически в этой части страны уже начнется осень, отметили специалисты.

В конце августа 2020 года ливни со шквалистым ветром на севере Италии (особенно в провинции Венето) привели к подтоплению улиц в нескольких городах и многомиллионому ущербу для сельского хозяйства.

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