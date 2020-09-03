Москва, 3 сентября, 2020, 22:31 — ИА Регнум. Отряд кораблей Северного флота принял участие в нескольких этапах межвидового тактического учения по обороне промышленного объекта в Арктике, сообщает 3 сентября пресс-служба Северного флота.

Mil.ru Большой противолодочный корабль «Североморск»

В учениях были задействованы большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский».

Учения проходили на полуострове Таймыр. В них участвовали подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), Воздушно-космических сил (ВКС) и частей Западного и Центрального военных округов, а также силовые структуры Красноярского края.

Общее руководство учениями осуществлял командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.