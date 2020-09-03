Вологда, 3 сентября, 2020, 22:24 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило Вологодской области дополнительно более 180 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM власти региона, на эти деньги будет отремонтировано 13,5 км дорог.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Ремонт дороги

Средства направят на ремонт трех магистралей: Череповец-Белозерск-Липин Бор, Тотьма-Никольск и Грязовец-Вохтога.

«До конца года отремонтируем более 350 километров на региональных и муниципальных дорогах. Выделенные Правительством страны дополнительные средства помогут ускорить работы на трех крупных объектах и своевременно завершить ремонты дорожного полотна», — заявил глава региона Олег Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства РФМихаил Мишустинраспорядился выделить 4,95 млрд рублей на развитие дорожной сети в регионах РФ.