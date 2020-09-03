Вашингтон, 3 сентября, 2020, 22:24 — ИА Регнум. Китаю придётся уйти с израильского рынка технологий, а Иран наткнётся на нововведения в сфере безопасности, — всё это произойдёт благодаря соглашению Израиля и ОАЭ, сообщил 3 сентября Роберт О'Брайен, помощник американского президента по нацбезопасности.

Tiia Monto Флаг Израиля

О'Брайен «Больше всех проиграют, несомненно, Иран и Китай».

По словам американца, китайскому бизнесу придётся уйти с рынка технологий Израиля, потому что теперь израильтяне смогут заключить «множество сделок» благодаря новым источникам капиталовложений, помимо Штатов.

Что касается Ирана, то ему будет трудно, поскольку теперь, после соглашения Израиля с арабской страной, израильтяне и Эмираты укрепят «сотрудничества в сфере безопасности».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что Израиль заключил соглашение о полной нормализации отношений ещё с одной арабской страной (помимо Египта и Иордании), стало известно 13 августа. Подписание соглашения запланировано на 18 сентября 2020 г.