Рим, 3 сентября, 2020, 22:07 — ИА Регнум. Для проведения общенационального референдума в Италии (и местных выборов в ряде регионов страны) закуплено 15 миллионов медицинских масок, 3,4 миллиона одноразовых перчаток и 315 тыс. литров дезинфицирующих средств, сообщили в МВД страны в четверг, 3 сентября.

Андрей Пронин ИА REGNUM Медицинские маски

Макси и перчатки будут предоставляться как работающим на избирательных участках, так и — при необходимости — избирателям.

Референдум пройдет 20 и 21 сентября. По инициативе входящей в правящую коалицию популистского «Движения 5 звезд» граждане ответят на вопрос, поддерживают ли они сокращение числа депутатов в обеих палатах национального парламента на треть.