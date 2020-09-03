Кабул, 3 сентября, 2020, 22:01 — ИА Регнум. Новым послом Афганистана в России стал Саид Тайеб Джавад, передаёт 3 сентября телеканал 1 TV.

Afghanistanembassy.org.uk Саид Тайеб Джавад

До сих пор этот афганский дипломат руководил дипмиссией Афганистана в Великобритании. Таком образом, сменился и посол Афганистана в Британии.

Новые послы также назначены афганским МИД в Пакистане, Индии, Турции, Азербайджане, Туркмении, Киргизии, в Германии, Австрии и в Италии.

Напомним, 12 августа афганский посол в РФ Латиф Баханд был уволен с занимаемой должности решением президента Афганистана.