Рим, 3 сентября, 2020, 21:58 — ИА Регнум. Самозанятые граждане Италии, а также «квалифицированные профессионалы», которые платят страховые социальные взносы, начали получать еще одну (третью) выплату в размере 1000 евро, сообщили в национальном фонде социального обеспечения в четверг, 3 сентября.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Евро

Эту меру поддежрки самозанятых и профессионалов в правительстве Италии анонсировали весной 2020 года.

Выплаты могут получить работники, чья деятельность была приостановлена из-за введения общенационального карантина в марте-мае 2020 года.