Ярославль, 3 сентября, 2020, 21:50 — ИА Регнум. Первый матч Андрея Скабелки в качестве наставника ярославского «Локомотива» закончился разгромом московского «Спартака». Встреча прошла на стадионе «Арена-2000» в Ярославле в рамках регулярного чемпионата КХЛ и завершилась разгромной победой хозяев со счетом — 7:2.

ХК «Локомотив» Андрей Скабелка

«Приятно начинать сезон с домашней победы. Это очень важно. Хочу поблагодарить команду, болельщиков. В это непросто время мы чувствовали поддержку. По игре у нас было неплохое движение, хорошие эмоции. На счет мы особо не хотим обращать внимание. Главное, победа. Не важно с каким счетом. Хорошо, что с таким. Если бы выиграли в одну шайбу, радость от победы была бы такая же», — сказал после встречи главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка.

Главными героями встречи стали игроки ярославской команды Егор Коршков, набравший 3 (2+1) очка по системе «гол+пас», и Магнус Пяярви, также отличившийся 3 (1+2) баллами. Еще один форвард хозяев Егор Аверин забил сотый гол за ярославский клуб. В Ярославле игрок выступает с 2012 года.

Следующая встреча «железнодорожников» состоится 5 сентября против «Амура», тем же днем «Спартак» сыграет с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.