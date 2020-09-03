Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2020, 21:49 — ИА Регнум. Крупнейшие авиакомпании США и Великобритании обратились к правительствам двух стран с призывом возобновить полеты между Лондоном и Нью-Йорком, 3 сентября сообщает агентство Reuters.

Eluveitie Самолёт авиакомпании Virgin Atlantic Airways

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С призывом обратились объединение американских авиаперевозчиков Airlines for America, аналогичное британское объединение Airlines UK, аэропорт «Хитроу» и Virgin Atlantic Airways.

«Одним из ключевых шагов к восстановлению (отрасли) является создание международной пилотной программы между США и Европой» , — отметила Шэрон Пинкертон, старший вице-президент Airlines for America, которая представляет, в частности, American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines.

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