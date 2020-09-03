Франция призвала США отменить санкции против Фату Бенсуда
Париж, 3 сентября, 2020, 21:33 — ИА Регнум. Франция призвала правительство США отменить санкции против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда, 3 сентября сообщает Agence France-Presse.
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Фату Бенсуда
«Объявленные меры представляют собой серьезную атаку против суда… и подрывают мультилатерализм и независимость судебной системы», — заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября министерство финансов США объявило о санкциях против должностных лиц МУС Фату Бенсуда и Факисо Мочочоко за расследование МУС возможных военных преступлений американской армии в Афганистане.
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