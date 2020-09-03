Минздрав РФ включил в схему лечения COVID-19 новый препарат
Москва, 3 сентября, 2020, 21:29 — ИА Регнум. Новый препарат «Левилимаб» включён в схему лечения коронавирусной инфекции Минздравом РФ, сообщили 3 сентября в пресс-службе ведомства.
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Об этом говорится в новых рекомендациях, оформленных Минздравом по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
«В схему лечения был включён новый российский препарат для системной противовоспалительной терапии — «Левилимаб», — говорится в сообщении.
Наряду с этим из рекомендаций исключены препараты лопинавир и ритонавир, поскольку они не показали достаточной эффективности при лечении коронавирусной инфекции.
Что касается гидроксихлорохина, его в схемах лечения оставили — для тех, у кого наблюдается лёгкая или среднетяжёлая форма болезни. Так, применение этого препарата помогает лишь на ранних этапах развития заболевания — при назначении до пятого дня после появления симптомов.
Кроме того, Минздрав ввёл новый раздел, касающийся специфической профилактики заражения коронавирусом. Здесь даны описания показаний и противопоказаний к применению российской вакцины от COVID-19.
Также в этом разделе размещён список приоритетных групп для первоочередной вакцинации.
Кроме того, в разделе по реабилитации, отмечает ведомство, расширены реабилитационные схемы на ранних этапах заболевания. Переработан и дополнен также раздел диагностики.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19 «Спутник V» разработана российским Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Сейчас препарат проходит клинические исследования.