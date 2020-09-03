Москва, 3 сентября, 2020, 21:29 — ИА Регнум. Новый препарат «Левилимаб» включён в схему лечения коронавирусной инфекции Минздравом РФ, сообщили 3 сентября в пресс-службе ведомства.

Yanao.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

Об этом говорится в новых рекомендациях, оформленных Минздравом по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

«В схему лечения был включён новый российский препарат для системной противовоспалительной терапии — «Левилимаб», — говорится в сообщении.

Наряду с этим из рекомендаций исключены препараты лопинавир и ритонавир, поскольку они не показали достаточной эффективности при лечении коронавирусной инфекции.

Что касается гидроксихлорохина, его в схемах лечения оставили — для тех, у кого наблюдается лёгкая или среднетяжёлая форма болезни. Так, применение этого препарата помогает лишь на ранних этапах развития заболевания — при назначении до пятого дня после появления симптомов.

Кроме того, Минздрав ввёл новый раздел, касающийся специфической профилактики заражения коронавирусом. Здесь даны описания показаний и противопоказаний к применению российской вакцины от COVID-19.

Также в этом разделе размещён список приоритетных групп для первоочередной вакцинации.

Кроме того, в разделе по реабилитации, отмечает ведомство, расширены реабилитационные схемы на ранних этапах заболевания. Переработан и дополнен также раздел диагностики.

Читайте также:Третий этап испытаний вакцины «Спутник V» закончится до конца 2022 года

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19 «Спутник V» разработана российским Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Сейчас препарат проходит клинические исследования.