Мурманск, 3 сентября, 2020, 21:26 — ИА Регнум. В Мурманской области скончался 35-летний пациент с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала сентября в регионе зафиксированы семь летальных исходов пациентов с COVID-19. Среди скончавшихся — пациенты в возрасте 45, 58, 72, 78 и 79 лет. Все они имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, крови, а также бронхиальную астму.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области за минувшие сутки выявлено 73 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 13 040.