Москва, 3 сентября, 2020, 21:18 — ИА Регнум. Российский истребитель МиГ-31 поднимался на перехват самолётов-разведчиков США и Великобритании над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили 3 сентября в Национальном центре управления обороной России.

Mil.ru Истребитель МиГ-31

По информации ведомства, российскими средствами контроля над Баренцевым морем были обнаружены воздушные цели, приближавшиеся к государственной границе России. Для их опознания и предотвращения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота.

Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал объекты как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт-разведчик R.1 Sentinel ВВС Великобритании. После разворота самолетов НАТО от государственной границы МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

В ведомстве подчеркнули, что весь полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.