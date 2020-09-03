Брюссель, 3 сентября, 2020, 21:07 — ИА Регнум. Евросоюз призвал США отменить санкции против должностных лиц Международного уголовного суда (МУС), 3 сентября сообщает агентство Reuters.

Дядя Сэм

«Это неприемлемые и беспрецедентные меры, которые направлены на то, чтобы помешать судебным расследованиям и судебным разбирательствам» , — сказал Жозеп Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября прокурор МУС Фату Бенсуда и ещё один представитель МУС Факисо Мочочоко попали в «черный список» США в связи с расследованием возможных преступлений американских военных в Афганистане.

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