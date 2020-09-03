Брюссель, 3 сентября, 2020, 21:04 — ИА Регнум. Турция и Греция договорились о начале переговоров по урегулированию напряженной ситуации в Средиземном море, заявил 3 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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По его словам, Анкара и Афины готовы начать диалог в рамках НАТО, чтобы снизить риск военных инцидентов.

«После моих бесед с греческим и турецким лидерами оба союзника согласились вступить в технические переговоры в НАТО с целью создания механизмов военного урегулирования конфликтов для снижения риска инцидентов в Восточном Средиземноморье», — указано в заявлении Столтенберга.

При этом он отметил, что НАТО является важной площадкой для урегулирования разногласий между странами — членами Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, кризис в отношениях между Турцией и Грецией возник на фоне споров о территориальных водах и активизации турецкой геологоразведки.