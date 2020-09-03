Москва, 3 сентября, 2020, 20:58 — ИА Регнум. Российский бюджет в сентябре может получить 21,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом сообщило 3 сентября Министерство финансов России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

При этом, согласно данным ведомства, в августа федеральный бюджет недополучил 75,5 млрд рублей доходов в связи с тем, что базовая цена на нефть оказалась выше фактической.

В июле поступившие в бюджет нефтегазовые доходы оказались на 92,5 млрд рублей ниже ожидавшихся.