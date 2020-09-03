Вашингтон, 3 сентября, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Власти США расширили список санкционных мер против Ирана, включив в него ещё три физических лица и 11 организаций, сообщает пресс-релиз, распространенный 3 сентября американским министерством финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Компании, попавшие в список санкций, работают в Иране, ОАЭ и Китае. Вашингтон решил их наказать за осуществление «поставок и продаж иранской нефтехимической продукции». Ограничения против трех физических лиц обусловлены их связью с указанными 11 компаниями.

«Продажа продукции нефтехимической отрасли остается для иранского режима ключевым источником дохода, что помогает ему финансово поддерживать коррумпированные режимы и террористические группировки на всём Ближнем Востоке, а теперь и в Венесуэле», — утверждает пресс-релиз минфина США.