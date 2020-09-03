Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2020, 20:49 — ИА Регнум. В Ростовской области города Шахты и Новочеркасска претендуют на получение звания трудовой доблести. Об этом шла речь на встрече спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и донского губернатора Василия Голубева, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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«Донская земля — это земля-труженик. Мы с губернатором обсуждали, чтобы Ростовская область выдвинула города, а таких городов имеется на Дону достаточно, на это почётное звание. Губернатор определит, какие города в первую очередь могут получить это звание, и мы будем оказывать всяческое содействие», — отметила Матвиенко.

Губернатор намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о рассмотрении возможности присвоения одному из городов звания трудовой доблести, где ковалась Победа.