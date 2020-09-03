Лондон, 3 сентября, 2020, 20:46 — ИА Регнум. В сеть выложили второй полноценный трейлер фильма «Не время умирать» с Дэниэлом Крэйгом. Видео было опубликовано 3 сентября на YouTube-канале James Bond 007.

Цитата из к/ф «Не время умирать». Реж. Кэри Фукунага. 2020. Великобритания — США Спецоперация

Создатели картины в ролике длительностью около двух с половиной минут раскрыли часть сюжета и показали множество экшен-сцен. «Миссия, которая меняет все, начинается», — отметила администрация канала.

Премьера «Не время умирать» в России запланирована на 19 ноября 2020 года. В этом фильме Дэниэл Крэйг в последний раз исполнит роль Агента 007.