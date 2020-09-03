Воронеж, 3 сентября, 2020, 20:35 — ИА Регнум. Воронежский «Факел» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником Михаилом Земсковым.

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В последних двух сезонах 26-летний футболист выступал за курский «Авангард», в составе которого игрок провел 55 матчей, отличившись семью голами. Текущий розыгрыш ФНЛ Михаил начал в составе «Нефтехимика», выйдя в пяти встречах.

На счету Земскова звания лучшего бомбардира в истории Кубка ФНЛ. На данный момент игрок отличился восемью мячами.