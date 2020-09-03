Воронеж, 3 сентября, 2020, 20:33 — ИА Регнум. В Воронеже 3 сентября состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание Дома анимации Wizart Animation на улице Куколкина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Govvrn.ru Торжественная церемония закладки первого камня

Генеральный продюсер студии Владимир Николаев рассказал, что Дом анимации должен стать не только производственной площадкой, но и местом культурного притяжения воронежцев и гостей города. В нём планируют открыть школу и курсы по анимации для разных возрастов, а также музей.

Здание будет представлять собой пять малых объемов, объединенных стилобатом, с пятью надземными и одним подземным этажом. По замыслу архитекторов, комплекс должен отсылать к серии мультфильмов «Снежная Королева» и создавать ощущение «сказочности», вписываясь при этом в городскую среду.

На площади 6,5 тыс. квадратных метров расположится небольшой студенческий кампус, где смогут жить студенты во время прохождения курсов. Число сотрудников студии увеличится до 700.

Губернатор Александр Гусев и продюсер Владимир Николаев приняли участие в церемонии закладки «капсулы времени» в фундамент строительства Дома анимации. В капсуле заключено обращение коллектива студии к потомкам. Планируется, что строительство здания начнется в октябре, а завершится в конце 2021 или начале 2022 года.