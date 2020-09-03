Лондон, 3 сентября, 2020, 20:30 — ИА Регнум. Нефть восстанавливается после серьезного падения в середине торговой сессии 3 сентября, Brent снова держится выше $44 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent подешевели на 31 цент (0,70%), до $44,12 за баррель. Минимум сессии Brent составил $43,16 за баррель.

Октябрьские фьючерсы WTI подешевели на девять центов (0,22%), до $41,42 за баррель. Минимум WTI — $40,23 за баррель.

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