Чита, 3 сентября, 2020, 20:28 — ИА Регнум. Зампредседателя правительства Забайкалья Андрей Гурулев проинспектировал отопительные объекты Краснокаменского района и оценил их готовность к холодному сезону как низкую. Рабочая поездка состоялась 3 сентября.

Minstroyrf.ru Калорифер

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Грулев охарактеризовал ситуацию на большинстве объектов как критическую.

«На большинстве объектов ситуация критическая, есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что концессионеру — ООО «Забайкальский тепловик» — на устранение замечаний отведено время до начала октября. Если компания не уложится в срок, то власти инициируют расторжение соглашения с организацией.

Наиболее критическая ситуация сложилась в поселке Ковыли. Также Грулев посетил сёла Маргуцек, Целинное, Соктуй-Милозан, Капцегайтуй, Кайластуй и Среднеаргунск.

4 сентября чиновник приедет с инспекцией в Забайкальский район.