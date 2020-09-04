Токио, 4 сентября, 2020, 07:42 — ИА Регнум. В правительстве Японии приступили к обсуждению вопроса об увеличении количества мест в региональных университетах, сообщает информационное агентство Jiji Press.

Danny Choo Японские студенты

Расширение региональных вузов рассматривается как мера снижения концентрации населения в столице.

Вчера состоялось первое заседание экспертной группы по развитию региональных университетов. В декабре планируют разработать университетскую реформу, направленную в том числе и на повышение качества образования.

Правительство надеется, что благодаря повышению привлекательности местных университетов меньше молодых людей будут стремиться в Токио для получения высшего образования.

В настоящее время 30% студентов в Токио и трех соседних префектурах — Сайтама, Тиба и Канагава — приехали из других регионов.