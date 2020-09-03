Санкт-Петербург, 3 сентября, 2020, 20:21 — ИА Регнум. Петербургский «Зенит» наблюдает за ситуацией с полузащитником «Ювентуса» Хедирой.

Granada Сами Хедира

Согласно информации журналиста Николо Скиры, Сами Хедира привлек внимание «сине-бело-голубых». Сейчас игрок ведет переговоры о расторжении контракта с туринским клубом. 33-летний хавбек покинет «Юве» в качестве свободного агента, таким образом, у «Зенита» есть шанс подписать футболиста бесплатно.

В минувшем сезоне немец принял участие в 12 матчах за «старую сеньору» в чемпионате Италии, отличившись одной голевой передачей.