Кострома, 3 сентября, 2020, 20:20 — ИА Регнум. В Костроме частные медицинские центры отказываются принимать людей с температурой и признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом костромичи пишут в социальных сетях.

Pixabay.com

Обосновывая решение, сотрудники частных клиник ссылаются на приказы Минздрава, распоряжения главных врачей и нестабильную эпидемиологическую обстановку. Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент ИА REGNUM позвонил в несколько платных поликлиник областного центра под видом пациента.

«Идите в поликлинику по месту жительства. С ОРВИ не принимаем, потому что у нас находятся пациенты, которые ждут операций. Сами понимаете, такая ситуация сейчас», — так ответили журналисту в костромском Центре амбулаторной хирургии.

Схожие ответы на вопрос о приёме пациентов с ОРВИ и температурой были услышаны в медицинском центре «Мирт» и клинике «Мир здоровья». В первой организации регистратор сослалась на соответствующее распоряжение главного врача, во втором медцентре отказ мотивировали приказом Минздрава от 19 марта 2020 года N198-н. Примечательно, что в документе не содержится информации об ограничении приёма больных с признаками ОРВИ.

ИА REGNUM обратилось за разъяснениями в региональный департамент здравоохранения.

«О приказах Минздрава, запрещающих частных центрам принимать пациентов с температурой, мы не слышали. Это какая-то художественная самодеятельность клиник, внутренний указ от директоров. Вообще, в медицинской помощи частная медклиника не может отказывать, это нарушение и дискриминация, квалифицируемая как немотивированный отказ в оказании платной медицинской услуги. Мы не отвечаем за частные медцентры, но гражданам с такими отказами следует обращаться в прокуратуру», — пояснили на «горячей линии» депздрава.

Отметим, что общую ситуацию в Костроме усложняет нехватка специалистов в двух ведущих взрослых поликлиника города: в Заволжье и поликлинике No 1 на улице Профсоюзной. Посетители медучреждений регулярно жалуются в социальных сетях на «толпы народа» у кабинетов и многочасовые очереди.