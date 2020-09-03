Тверь, 3 сентября, 2020, 20:15 — ИА Регнум. Школы Тверской области не планируют возвращаться к дистанционной форме обучения. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Игорь Руденя.

ИА REGNUM

«Было запланировало очное начало учебного года по всей России и по всей Тверской области. Что касается 20 сентября, никаких документов по дистанционному обучению в Тверской области нет, и мы не обсуждали этот вопрос. Наша задача — соблюдать все требования эпидемиологической безопасности. Для этого принят ряд мер. Закупили более пяти тысяч бесконтактных термометров. Также приобрели ультрафиолетовые рециркуляторы воздуха для обеззараживания воздуха в помещениях».

В регионе насчитывается более 220 тысяч школьников и студентов, в том числе почти 15 тысяч первоклассников и более 7,3 тыс. первокурсников. Учеба во всех школах организована с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. По мнению главы региона, эти меры оправданы и помогут избежать новых вспышек коронавирусной инфекции.