Киев, 3 сентября, 2020, 20:15 — ИА Регнум. Правительственная комиссия на Украине на основании последних данных о заболеваемости коронавирусом установила «красные зоны» в 29 административно-территориальных единицах страны.

Ternopilcity.gov.ua В Тернополе

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Соответствующая информация обнародована вечером 3 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Красная зона» предполагает максимальный уровень карантинных ограничений — закрытие ресторанов, магазинов, школ, остановка транспорта и пр.

В «красную зону» попали некоторые областные центры Украины — Ивано-Франковск, Черновцы, а также Тернополь. Напомним, что Тернополь уже помещали в «красную зону» в начале августа, в самом начале использования схемы с коронавирусным зонированием. Тогда местные власти категорически отказались выполнять распоряжение Киева и не стали усиливать карантинные ограничения.

«Оранжевый» уровень эпидемической опасности COVID-19 в 89 городах и районах Украины. В «оранжевой» зоне находится приграничный с Россией город Харьков.