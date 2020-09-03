Москва, 3 сентября, 2020, 20:13 — ИА Регнум. О задержании в Москве Андрея Пивоварова, исполнительного директора организации «Открытая Россия», сообщает 3 сентября РЕН ТВ.

Владислав Постников Андрей Пивоваров

Пивоваров доставлен в ОВД по Тверскому району Москвы. Сообщается о составлении протокола о нарушении задержанным установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Уточняется, что Пивоваров пробудет в ОВД до завтра, 4 сентября, а затем будет доставлен в суд для решения вопроса административного ареста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа в российской столице была задержана Татьяна Усманова, координатор «Открытой России».