Манчестер, Великобритания, 3 сентября, 2020, 20:07 — ИА Регнум. Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено приобрести 23-летнего испанского флангового защитника мадридского «Реала» Серхио Регилона и готово предложить испанцу долгосрочный контракт. Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

Антон Зайцев Серхио Регильон

В прошлом сезоне Регилон на правах аренды выступал за «Севилью», за которую принял участие в 38-ми матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что в услугах испанца также заинтересованы «Тоттенхэм» и «Севилья».