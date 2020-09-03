Ковров, Владимирская область, 3 сентября, 2020, 20:05 — ИА Регнум. В городе Коврове (Владимирская область) новым мэром стала Елена Фомина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Kovrov-gorod.ru Елена Фомина

На внеочередном заседании горсовета 2 сентября депутаты избрали главой города Елену Фомину. Кроме неё, на пост главы города претендовали ещё два кандидата: Амангельды Куандыков и Александр Ушаков.

Все кандидаты представили депутатам свои программы развития города. Депутаты обсудили их и приступили к тайному голосованию. За Фомину проголосовали 20 человек из 23 присутствовавших, за Амангельды Куандыкова — один человек, Александр Ушаков не получил ни одного голоса. Ещё два бюллетеня были признаны недействительными.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прошлый мэр Коврова Юрий Морозов ушёл в отставку в конце мая 2020 года. Причиной послужил скандал с массовым увольнением директоров учреждений культуры и дополнительного образования. Морозов объяснил такое решение оптимизацией и экономией бюджетных средств, однако вступившиеся за уволенных директоров коллеги и родители воспитанников учреждений добились их восстановления на прежних должностях.