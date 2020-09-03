Токио, 3 сентября, 2020, 20:12 — ИА Регнум. Министерство образования Японии заявило, что в следующем году правительство удвоит бюджет на обучение детей-иностранцев на японском языке, сообщает информационное агентство Kyodo.

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Согласно исследованию, более 19 тыс. из 124 тыс. иностранцев младшего школьного возраста не посещают школу. Правительство видит причину этой проблемы в том, что языковая поддержка иностранных школьников на данный момент не достаточна. В этом году на эту задачу было выделено $6,6 млн.

Министерство запросит удвоение бюджета на 2021 год. Кроме того, будут разработаны видеоматериалы на иностранных языках и проведены специальные курсы для учителей.