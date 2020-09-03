Москва, 3 сентября, 2020, 19:55 — ИА Регнум. «Нормальный жёсткий» закон о сборах за выбросы парниковых газов должен быть принят в России, заявил глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс, передаёт 3 сентября РБК.

Николай Ганибаев ИА Красная Весна Анатолий Чубайс

По словам Чубайса, разрабатываемый правительством закон о выбросах пора «выбросить в мусорное ведро». Нужен такой закон, который бы вводил квоты и плату за выбросы сверх них.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдумой в середине июля 2019 года был принят закон об эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ. Эксперимент рассчитан на пять лет.