Кострома, 3 сентября, 2020, 19:51 — ИА Регнум. В Костроме у учащегося гимназии № 33 выявили коронавирус. Об этом в четверг, 3 сентября сообщает «ГТРК Кострома». Накануне 1 сентября у ребёнка взяли тест на новую инфекцию. Несмотря на подозрения, в День знаний ученик посетил гимназию.

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«Этот класс прошел в свой кабинет через отдельный вход. Всем измерили температуру, она была у всех в норме. У зараженного ребенка инфекция протекает бессимптомно. После классного часа ученики и их классный руководитель сразу пошли по домам», — прокомментировал ситуацию K1NEWS директор костромской гимназии №33 Тахир Нигметзянов.

Сейчас школьник находится дома вместе с родителями. Следующие две недели его одноклассники и учитель проведут на домашнем карантине, помещения учебного заведения продезинфицируют.