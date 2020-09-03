Подгорица, 3 сентября, 2020, 19:42 — ИА Регнум. «Только албанцы в Черногории будут решать албанский вопрос, а точнее, их представители от албанских партий», — заявил глава черногорской партии «Албанский список» Ник Джелошай в интервью агентству MINA.

Василий Верещагин. Башибузук (Албанец) 1878

На вопрос, примет ли он предложение войти в коалицию большинства, Джелошай ответил, что официального приглашения партия пока не получала.

«В любом случае мы не хотим и не можем быть просто украшением чьей-либо короны, которое «доказывало бы» проевропейскую структуру большинства», — заявил он.

Он думает, что избиратели не останутся довольны таким решением.

«Однако, если нынешняя оппозиция придет к соглашению и мы получим приглашение, решение будет принимать вся албанская коалиция», — сказал Джелосай.